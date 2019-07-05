Флаг России над разваливающимся крыльцом: родители рассказывают о состоянии детсадов и школ в Вологде

05.07.2019 [Общество]

Пока городские власти отчитываются о том, что в Вологде началась приемка детсадов и школ к новому учебному году, родители рассказывают, что их не пускают в ней участвовать. При этом в администрации города каждый год заявляют, что школы проверяют в том числе и представители "родительского актива". 

Житель Вологды Кирилл Шелепин рассказал, что в управлении образования города отказались включить его в комиссию по приемке детского сада № 31 «Малышок» на улице Малой Сибирской, 7. Об этом он сообщил заместителю мэра Вологды по социальным вопросам Вадиму Цепе. По словам Кирилла, тот был удивлен отказу и обещал разобраться. Несмотря на это, к приемке детсада вологжанина так и не допустили.

Кирилл предлагает городской администрации опубликовать постановление, согласно которому оценивается состояние учебных учреждений:

- Это поможет привлечь к приемке именно родителей детей. Кто, как не они, знают о проблемах учреждений. Самое время отобразить недостатки в актах и требовать их устранения.

На приеме у Вадима Цепы Кирилл попросил на 2019-2020 год закупить современное оборудование на шесть игровых площадок возле детсада и проверить, соответствует ли нынешняя комплектация площадок нормативам. Кроме того, вологжанин просит к 2020 году привести площадки в соответствие с СаНПиН п. 3.8, согласно которому покрытие должно быть травяным и беспыльным:

- Вместо травы на площадках лужи и грязь. Система водоотведения отсутствует на 100%, - констатирует Кирилл.


Детский сад "Малышок".

Кроме того, Кирилл обратил внимание на необходимость срочного ремонта тротуаров и дорожек у детсада "Лучик" на улице Некрасова, 61а (см. фото в галерее).

На своей странице ВКонтакте он также выставил фотографии некоторых школ в Заречье. Так, над разваливающимся крыльцом школы № 17 патриотично размещен флаг РФ:

- Школу 2 августа будет принимать комиссия. Попросил к 1 сентября привести фасад здания, тротуар и корт в порядок. 1 сентября по этим ступеням пойдут первоклашки, - пишет Кирилл.

У школы № 13 развалившееся бортовое ограждение спортивного стадиона "украшает" надпись "Газпром - детям":



Тем временем другому родителю, вологжанину Евгению Секретареву, запретили присутствовать при приемке детского сада "Березка" на улице Пирогова, 7а.

- Причем формулировка была крайне издевательской — мы все проблемы записали, и будем их решать. Зачем вам о них говорить при приемке. Пока не знаю, насколько это законно, с их стороны, но данный факт выдает их с головой. Плевать они хотели на интересы детей, и родителей. И принимать они будут для галочки, и красивых отчетов. А еще, когда я предложил снять репортаж, и показать по телевидению, на что мне было, тоже отвечено категорическим отказом, - пишет Евгений.

Осмотрев детский сад, вологжанин сделал вывод, что из безопасного оборудования на детской игровой площадке есть только канализационный люк.

- Не лучше ситуация и в группе. Окна в группе, с самого начала постройки садика. Им уже 49 лет. Думаете их кто-то собирается менять? Полусгнившие конструкции с бесчисленными слоями свежей и старой краски в вперемешку, и треснутыми стеклами. Их сегодня красили в 49 раз, по старой краске. В следующем году будем отмечать юбилей. Линолеум положенный по моим ощущениям 10 лет назад, и под стать им выкатные кровати. Причем выкатные кровати все скручены саморезами. Они все кривые, косые и облупленные. Стулики все разные, из разных комплектов. И вот на этом, предлагают спать нашим детям, сидеть, играть на этом линолеуме, и канализационным люком на площадке, - пишет Евгений.

Евгений рассказывает, что в разговоре с ним заведующая детсадом пожаловалась на отсутствие финансирования со стороны управления образования. А когда он 3 июля сходил на прием к начальнику управления Ирине Гуляевой, та тоже сказала, что денег на все не хватает.

Как сообщили в городской администрации, проверка готовности школ и детсадов к новому учебному году продлится до 7 августа. При этом к уже проверенным 14 учреждениям замечаний нет. В этом году в план ремонтов дополнительно включили замену кровли и ремонт спортзала в школе № 6 в Молочном, полов - в школе № 1, асфальтирование и обновление фасада - в школе № 28. Напомним, о катастрофичном состоянии школы в Молочном Newsvo писал в марте: из-за протекающей крыши помещения находятся в состоянии, не пригодном для ведения уроков. А у школы № 1 вообще нет спортивного стадиона - этой зимой у детей не было ни одного урока физкультуры на лыжах. При этом комиссии каждый год принимали эти школы к началу учебного года. Может, поэтому к приемке учреждений образования не хотят допускать родителей?

Тэги: образование, детсады, школы
Фото Кирилла Шелепина.
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