"Бесхалатность просто зашкаливает": родители требуют ремонта школы в Молочном с протекающей крышей

Любовь Южакова, Евгения Сибирцева

В Вологде родители младшеклассников, которые учатся в школе №6 в Молочном, обеспокоены тем, что из-за протекающей крыши в здании начальной школы закрыт спортзал: в нем сыро, а на стенах плесень. Фотографии школьных помещений шокируют – они свидетельствуют о том, что проблема не решается уже давно. Тем временем чиновники делают вид, что узнали о ней только сейчас. По словам родителей, на ситуацию закрывали глаза много лет, пока они не начали собирать подписи под петицией в интернете.

Денег нет, но вы держитесь?

- Дети младших классов занимаются физкультурой когда в зале старшей школы (надо вспотевшим зимой идти несколько десятков метров по улице), когда на улице, а когда и в коридоре старшей школы, - рассказала Newsvo мама одного из учеников.

По словам женщины, попросившей не называть ее имени, вода не первый год топит не только сам спортзал, но и подвал школы. Родители рассказывают, что там тоже плесень, и уже на первом этаже пахнет плесенью. Кроме того, из-за протечек кровли дети иногда вынуждены заниматься в две смены и в чужих классах, что неудобно.

- Мой ребенок занимается не в своём классе, потому на третьем этаже идёт ремонт поле протечки крыши. Занимались во вторую смену пока один день, хотя настраивались на неделю. Спасибо, что нашли возможность перевести ребят в первую смену, потому что у многих дополнительные занятия начинаются сразу после школы, - говорит вологжанка Ирина.

Спортзал и коридор. Фото родителей из соцсети.

Родителям сказали, что на капитальный ремонт крыши нет денег. Тогда люди стали собирать подписи под петицией в интернете с просьбой найти деньги на ремонт спортзала, крыши и подвала в городском бюджете. В итоге 4 марта в образовательное учреждение приехала комиссия из городской администрации со специалистами «Учсервиса».

- Последствия протечки кровли в школе №6 устраняются в оперативном режиме. Сегодня утром связался с заммэра Вадимом Цепой, он выехал на место с сотрудниками «Учсервиса». Специалисты изучат состояние конструктивных элементов кровли, и затем определятся с объемом работ. Косметический ремонт в классах начали делать в выходные. Сейчас работы идут в рекреакции. Напомню, что из-за протечек выведен из эксплуатации и спортивный зал в этом корпусе. После ремонта кровли будет сделан и косметический ремонт зала. Средства на эту задачу уже заложены в бюджете на текущий год, - написал на своей странице в соцсети глава Вологды Юрий Сапожников.

Сейчас дети не учатся в две смены: те, чьи кабинеты оказались затоплены, были переведены в здание старшей школы. Родители школьников тем временем думают, как организовать общественный контроль при проведении ремонтных работ на объекте.

Директор школы №6 Марина Апостоли рассказала корреспонденту Newsvo, что крышу в учреждении уже ремонтировали, это было девять лет назад.

- Здание у нас старое, крыша была отремонтирована в 2010 году. Особых протечек не было, но иногда это случается. У нас просто в этом году тяжелый такой снег и много его, и вот получилось, что крыша не выдержала. В феврале, сразу же, как это случилось, мы вызвали специалистов, они поднимались на крышу, потому что надо видеть, какой объем работ, чтобы понять, какое финансирование. В этом плане работа идет. И на прошлой неделе специалисты приезжали, но пока снег не сойдет, подниматься и делать там что-то нельзя. Но работа идет, потому что понятно, что в таком виде это оставлять нельзя, и никто не оставит, потому что это образовательное учреждение все-таки, - отметила директор.

Плесень уберут косметическим ремонтом?

По словам Марины Апостоли, ремонт и крыши, и спортзала будет проведен в этом году. Информацию о протечках в подвале и плесени там директор школы корреспонденту Newsvo опровергла:

- В подвале никаких проблем нет, потому что у нас и подвала-то толком нет. Откуда эта информация вообще идет, мне непонятно.

Между тем, о плесени говорят многие родители, и у них явно имеются на это основания:

- Школа в ужаснейшем состоянии, когда зашла туда в первый раз, ужаснулась... Один только запах туалетом на весь коридор дорогого стоит( про плесень вообще отдельная история... С крышей понятно все, "как нибудь" сделают, а что с плесенью будет? Меня этот вопрос беспокоит больше, - пишет одна из мам. - О каком косметическом ремонте может идти речь в такой ситуации? – спрашивает другая вологжанка, комментируя фотографии со спортзалом. - Сердце разрывается от увиденного. бесхалатность просто зашкаливает, это же, действительно, ни за один день произошло. Чего ждёт администрация школы и чиновники. Плесень - это не шутки. Дотянут до того, что скоро стены будут осыпаться и дети, не дай Бог, будут лежать в больнице с интоксикацией. Косметический ремонт не поможет в борьбе с плесенью, - пишет Елена.

Из рассказов родителей становится ясно, что школа требует ремонта уже не первый год. Люди не могут понять, почему на решение столь важной проблемы, которая может отразиться на здоровье детей, уже несколько лет не выделяют денег:

- Спортзал выведен из строя, так как крыша прохудилась и не один год течет. Вода круглый год топит не только сам спортзал, но и весь подвал школы. В связи с этим не один год уже плесень из подвала и спортзала ползет по стенам вверх, на первом этаже даже присутствует запах плесени, а это говорит о том, что наши дети дышат спорами плесени. Почему никаких мер не предпринимается? Почему руководство школы замалчивает ситуацию и подвергает опасности здоровье детей? Ведь в одном поселке живем и все друг друга знают и все все понимают. Зачем собирать деньги на ремонт в классах с родителей, когда даже основная крыша школы течет? Надо решать проблему в корне. Может стоит всем родителям объединиться и написать коллективное письмо по поводу капитального ремонта крыши в маленькой школе, ремонта спортзала с последующим его в ведением в эксплуатацию, очистки подвала и приведение его в надлежащий вид. Ведь на самотек эту проблему нельзя оставлять, тем более все тянется годами, - такой пост появился в соцсети в минувшие выходные.

По фотографиям видно, что проблема возникла не вчера. Между тем, комиссии каждый год принимали эту школу к началу учебного года. Как сообщал департамент образования, в 2018 году в комиссии вошли представители администрации муниципалитетов и общественности. Кто были эти люди, подписывавшие документы с недостоверной информацией относительно школы № 6?

А в августе областной департамент образования отчитался, что «все школы и детсады Вологодской области приняты к новому учебному году».

- На сегодняшний день все муниципальные образования отчитались о готовности школ к новому учебному сезону. Все они готовы к 1 сентября, - отчиталась губернатору 12 августа начальник департамента образования Елена Рябова.

Видимо, то состояние, в каком находится школа в Молочном, для чиновников является нормой, и они считают, что это нормальные условия для обучения детей и работы педагогов.