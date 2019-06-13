Более половины россиян покупают товары только со скидками

13.06.2019 [Экономика]

50,6% россиян в 2018 году совершали покупки только по скидкам. Причём в некоторых категориях товаров повседневного спроса доля промо достигает уже 70%. 
Процент людей, которые «охотятся» на красный ценник в магазинах, постоянно растёт. Если в 2016 году их было 41%, то в 2017-м — уже 45. Это связано с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, сообщает «Коммерсант». 

Такая ситуация негативна для ритейлеров и брендов в целом, считают эксперты. Однако отказаться от скидок участники рынка могут только синхронно, но на такие договорённости пока никто не решается. 

Чтобы хоть как-то сгладить ситуацию, сети и производители стали менять подход к стимулированию покупателей. Вместо скидок вводятся программы накопления баллов. 

Ранее NewsVo писал, что в 2018 году доходы 161,8 тысяч жителей Вологодской области были ниже уровня прожиточного минимума. Он составляет порядка 10 тысяч рублей. 

При этом средний уровень зарплаты в регионе в минувшем году равнялся 35 545 руб. В это же время зарплаты вологодского губернатора и его замов за 2018 год составили от 300 до 500 тысяч рублей в месяц. 
 

Тэги: скидки, товары, покупки, доходы

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