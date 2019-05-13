Вологдастат: доходы почти 14% жителей Вологодской области ниже прожиточного минимума

В 2018 году доходы 161,8 тысяч жителей Вологодской области были ниже уровня прожиточного минимума. Это примерно 13,8% от всего населения региона, сообщает Вологдастат.

Напомним, прожиточный минимум на душу населения в Вологодской области в I квартале 2018 года составил 10 507 рублей, во II квартале – 10 995 рублей, в III квартале - 10 980 рублей, в IV квартале – 10698 рублей.

При этом, по данным Вологдастата, средний уровень заработной платы в Вологодской области в 2018 году составил 35 545 рублей. Что касается Вологды, то средняя заработная плата в областной столице по итогам 2018 года составляет 31 790 рублей в месяц - такие данные озвучили в марте в администрации города.