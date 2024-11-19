Невидимые убийцы в наших квартирах – вызывают COVID-19 и психические расстройства

Вся наша жизнь связана с бактериями. Они окружают нас повсюду и даже обитают внутри нашего организма. Однако, многие забывают, что за квартирой в которой мы живем, нужно следить не менее тщательно, чем за питанием и гигиеническими процедурами.

По данным микробиологов, в одном помещении может «проживать» до 9000 видов различных бактерий и далеко не все из них безобидные. Многие становятся невидимыми убийцами и представляют опасность для здоровья человека.

Какие бактерии могут обитать в наших квартирах

Сразу следует отметить, что микрофлора одного дома будет значительно отличаться от другого, ведь наличие бактерий в комнатах зависит от образа жизни хозяев и наличия домашних животных. Кроме этого, микрофлора в квартире зависит от технической конструкции дома. На жизнь и размножение бактерий влияют: система вентиляции, размер оконных проемов и даже материалы, из которых построен дом.

В чем заключается польза бактерий, живущих рядом с человеком

Домашние бактерии могут нести, как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье человека. Полезные микроорганизмы тренируют нашу иммунную систему и учат организм отличать полезные бактерии от патогенов, которые вызывают опасные заболевания. Однако, если в доме образуется благоприятная атмосфера для вредных бактерий, то здоровье человека оказывается под угрозой.

Что влияет на развитие патогенных микроорганизмов

Прежде всего, необходимо определить на сколько хорошо работает система вентиляции в доме. Если в квартире повышенная влажность, а окна плохо пропускают дневной свет, то помещение становится раем для болезнетворных микроорганизмов. Они способны вызывать аллергические реакции, респираторные заболевания, включая COVID-19 и даже нарушения психического здоровья, например, депрессию.

Как правильно проводить уборку, чтобы очистить квартиру от патогенов

Многие из нас уверены, что антибактериальные средства помогут очистить квартиру от вредоносных бактерий. Однако, эксперты придерживаются другого мнения и не советуют постоянно использовать подобные средства, так как патогены имеют особенность адаптироваться к антибактериальным препаратам.

Поэтому, достаточно каждый день протирать пыль с поверхностей влажной тряпкой, не допускать появления плесени, протирать пол в прихожей и использовать коврик для очистки обуви от уличной грязи. Тогда, количество патогенных микроорганизмов будет сведено к минимуму.