Ученицу 5-го класса сбили на «зебре» в Вологде

[ Происшествия ]

В Вологде 11-девочка попала под колеса иномарки на пешеходном переходе. Происшествие случилось сегодня около половины девятого утра у дома №94 по улице Панкратова.

По предварительным данным, девочка, переходившая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, была сбита автомобилем Шкода Йети, которым управляла 59-летняя женщина.

«Пострадавшая получила различные травмы, бригада скорой помощи доставила ее в больницу. Известно, что на одежде ученицы пятого класса были световозвращающие элементы», – цитирует сотрудника Госавтоинспекции Анастасию Кайсабаеву ИА «Вологда Регион».

По предварительным данным, в результате аварии у девочки диагностирован перелом ключицы.

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