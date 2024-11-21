Андрей Накрошаев пригрозил подрядчику «черным списком»

Мэр Вологды Андрей Накрошаев намекнул подрядчику, который обустраивает детскую площадку в Ковыринском парке, что тот может попасть в «черный список» за медлительность.

По словам Накрошаева, от местных жителей поступают вопросы и замечания от вологжан по обустройству детской площадки и площадки для выгула собак, которые в настоящее время обустраиваются в Ковыринском парке.

«На первой работы идут крайне медленно, отстают от графика. Предупредил подрядчика, что срыв срока сдачи объекта может стоить включения в реестр недобросовестных. Для компании - это репутационный риск и два года без госконтрактов», - пояснил Накрошаев.

Также есть замечания по площадке для выгула собак, которая не прошла приемку. Подрядную организацию обяжут переделать песчаное покрытие, поскольку с поверхности плохо уходит вода.