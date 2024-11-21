Андрей Накрошаев пригрозил подрядчику «черным списком»

[ Общество ]

Мэр Вологды Андрей Накрошаев намекнул подрядчику, который обустраивает детскую площадку в Ковыринском парке, что тот может попасть в «черный список» за медлительность.

По словам Накрошаева, от местных жителей поступают вопросы и замечания от вологжан по обустройству детской площадки и площадки для выгула собак, которые в настоящее время обустраиваются в Ковыринском парке.

«На первой работы идут крайне медленно, отстают от графика. Предупредил подрядчика, что срыв срока сдачи объекта может стоить включения в реестр недобросовестных. Для компании - это репутационный риск и два года без госконтрактов», - пояснил Накрошаев.

Также есть замечания по площадке для выгула собак, которая не прошла приемку. Подрядную организацию обяжут переделать песчаное покрытие, поскольку с поверхности плохо уходит вода.

Теги:
Ковыринский парк Андрей Накрошаев подрядчик
 

Последние новости

Андрей Накрошаев пригрозил подрядчику «черным списком»
Ученицу 5-го класса сбили на «зебре» в Вологде
В Кириллове местные жители случайно наткнулись на труп
Школу в Соколе с сегодняшнего дня закрывают на карантин
«Северсталь» прервала безвыигрышную серию
Городские депутаты поддерживают учреждения социального профиля
Ростелеком предложил новые тарифы, которые не изменятся никогда
Вологодская команда завоевала первое место Всероссийской специальной олимпиады
Вологодские школьники пишут письма солдатам
Водитель Нивы погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом под Сямжей