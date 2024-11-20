Вологодская команда завоевала первое место Всероссийской специальной олимпиады

[ Спорт ]

Вологжане завоевали медали Всероссийской специальной олимпиады. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге с 18 по 20 ноября. В них приняли участие более 600 участников, включая 417 атлетов с особенностями ментального развития, тренеров и специалистов из 30 регионов России и Белоруссии.

Спортсмены соревновались в пауэрлифтинге, боулинге и бочче. В программу турнира также входили состязания по юнифайд-бочче и юнифайд-боулингу: в этом формате особенные атлеты играют в одной команде вместе с партнерами (лицами без интеллектуальных нарушений развития), которые помогают им в социальной адаптации.

Наш регион на соревнованиях представляли получатели соц.услуг Мосейковского дома социального облуживания.

Вологодские спортсмены приняли участие в лично-командном турнире по бочче – игре, в которой два спортсмена или целыми командами играют разного цвета шарами и пытаются поставить свой мяч ближе к центру. Чем больше мячей одного цвета поставлено к центральному шару, тем больше спортсмен или команда получает очков.

Победу в личных соревнованиях одержали Олег Митин среди мужчин и Марина Черняева у женщин. Лидия Фадеева заняла третье место. Чуть-чуть до медалей не хватило Денису Лукашуку, у него 4 результат.

В командном первенстве вологодские спецспортсмены одержали победу, заняв первое место.

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