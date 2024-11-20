Городские депутаты поддерживают учреждения социального профиля

[ Общество ]

На комитете по экономике и бюджету Вологодской городской думы рассматривались вопросы предоставления льготы на аренду муниципального имущества. В числе организаций – городская организация Всероссийского общества инвалидов, Вологодская областная универсальная научная библиотека имени И.В. Бабушкина, центр «С миру по нитке», Вологодский поисковый отряд и Музей детства, КСК «Виват», клуб «Исток» и другие.

«В случае принятия решения на сессии Вологодской городской Думы город предоставляет учреждениям льготу на аренду муниципальных помещений согласно их заявкам в виде полного или частичного освобождения от арендной платы. По закону организации должны будут отчитаться, на какие именно цели были направлены высвобожденные средства», - пояснил председатель комитета Михаил Громов.

Так, Вологодская городская организация Всероссийского общества инвалидов больше пяти лет арендовала муниципальные помещения по адресу: ул. Конева, д. 33. В январе этого года часть помещений была передана организации в безвозмездное пользование, еще часть – находится в аренде. Руководство обратилось в городскую Думу с заявкой на 100% льготу.

«Высвобожденные средства мы направим на оказание социальной поддержки и защиты граждан – проведение мероприятий, связанных с защитой прав и интересов инвалидов, в том числе детей-инвалидов, обеспечением возможностей участия во всех сферах общественной жизни и интеграцией в общество. На следующий год планируем ряд спортивных мероприятий: закупим дартс и тиры электронной стрельбы, в том числе и для незрячих, спортивные настольные игры, адаптивные. Планируются и мероприятия в сфере социального туризма. С городской Думой в направлении льготной аренды мы взаимодействуем с 2019 года, и это действительно большая поддержка для нашей деятельности», - отметила Председатель Вологодской городской организации Всероссийского общества инвалидов Екатерина Щекотурова.

Проект решения будет рассматриваться на заседании очередной 3-й сессии Вологодской городской Думы в следующий четверг, 28 ноября.

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