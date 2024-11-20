Водитель Нивы погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом под Сямжей

Смертельное ДТП произошло сегодня в Сямженском округе. Около двух часов дня на 562-м километре федеральной автодороги М-8 Москва-Архангельск столкнулись Нива и грузовой КАМАЗ.

Пока нет точной информации, на какой полосе движения произошло ДТП. В результате аварии погиб 50-летний водитель российского внедорожника. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.