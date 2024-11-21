«Северсталь» прервала безвыигрышную серию

[ Спорт ]

Хоккеисты «Северстали» прервали четырехматчевую безвыигрышную серию. Накануне череповчане второй раз в этом сезоне КХЛ обыграли владивостокский «Адмирал».

Счёт в первом периоде открыл Михаил Ильин после атаки сходу. Ему ассистировали Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

В середине второго периода Тимур Муханов отправил шайбу в ближний угол ворот, прямо над правым щитком вратаря дальневосточников, сделав счёт 2:0.

Сохранить свои ворота сухими «жёлто-чёрным» не удалось, гости забросили шайбу за 22 секунды до финальной сирены, лишив Константина Шостака первого «сухаря» в этом сезоне, но настроение это не испортило. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1.

«Сегодня мы встречались с очень сильным соперником. Тактически грамотным, который проводит очень опасные контратаки. Наша задача была нивелировать эти контратаки. В плане рисунка – мы неплохо выглядели, контролировали игру. Самое важное, что после череды поражений мы победили», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут в субботу, приняв на своем льду казанский «Ак Барс».

Теги:
хоккей «Северсталь»
 

Последние новости

Школу в Соколе с сегодняшнего дня закрывают на карантин
«Северсталь» прервала безвыигрышную серию
Городские депутаты поддерживают учреждения социального профиля
Ростелеком предложил новые тарифы, которые не изменятся никогда
Вологодская команда завоевала первое место Всероссийской специальной олимпиады
Вологодские школьники пишут письма солдатам
Водитель Нивы погиб в лобовом столкновении с КАМАЗом под Сямжей
Вологжанка продает кольцо из розового золота за 300 000 рублей
В России набирает популярность совместная аренда квартир
Пенсионерку нашли погибшей в лесу Вологодского округа