«Северсталь» прервала безвыигрышную серию

Хоккеисты «Северстали» прервали четырехматчевую безвыигрышную серию. Накануне череповчане второй раз в этом сезоне КХЛ обыграли владивостокский «Адмирал».

Счёт в первом периоде открыл Михаил Ильин после атаки сходу. Ему ассистировали Кирилл Пилипенко и Данил Аймурзин.

В середине второго периода Тимур Муханов отправил шайбу в ближний угол ворот, прямо над правым щитком вратаря дальневосточников, сделав счёт 2:0.

Сохранить свои ворота сухими «жёлто-чёрным» не удалось, гости забросили шайбу за 22 секунды до финальной сирены, лишив Константина Шостака первого «сухаря» в этом сезоне, но настроение это не испортило. «Северсталь» одержала победу со счётом 2:1.

«Сегодня мы встречались с очень сильным соперником. Тактически грамотным, который проводит очень опасные контратаки. Наша задача была нивелировать эти контратаки. В плане рисунка – мы неплохо выглядели, контролировали игру. Самое важное, что после череды поражений мы победили», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Следующий матч череповчане проведут в субботу, приняв на своем льду казанский «Ак Барс».