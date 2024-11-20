Вологодские школьники пишут письма солдатам

[ Общество ]

Письма со словами поддержки бойцам могут написать вологодские школьники. Акцию «Письмо Солдату» запустило городское отделение партии «Единая Россия». Присоединиться к ней может любой желающий.

«Наши ребята всегда принимают самое активное участие в таких конкурсах. Вооруженные силы России сегодня выполняют свой долг, демонстрируя мужество, отвагу и героизм. Бойцам важна поддержка земляков», - отметил глава Вологды Юрий Сапожников.

Сообщения, рисунки и письма с теплыми словами благодарности, поддержки и добрыми пожелания участникам специальной военной операции принимаются по 28 ноября по адресу: ул. Козлёнская, 6, каб.109. Режим работы с 8:00 до 17:00 (перерыв 12:30 - 13:30).

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