Ростелеком предложил новые тарифы, которые не изменятся никогда

Ростелеком запустил специальную акцию «Навсегда»: клиенты могут подключить цифровые услуги по фиксированной цене — тарифы на них не будут повышаться никогда. В условиях, когда вокруг всё меняется, включая ценники в магазинах, тарифы по новой акции «Ростелекома» будут «Навсегда» радовать своей стабильностью.

Подключая удобные и безопасные сервисы домашнего интернета, мобильной связи, IPTV* и онлайн-кинотеатра Wink, клиенты могут быть долгосрочно уверены, что размер абонентской платы не изменится.

Акция «Навсегда» распространяется на:

- домашний интернет (тариф «Технологии доступа. Навсегда»);

- пакет с домашним интернетом и мобильной связью (тариф «Технологии общения. Навсегда»);

- пакет с домашним интернетом, ТВ и онлайн-кинотеатром Wink (тариф «Технологии развлечения. Навсегда»);

- пакет с домашним интернетом, ТВ, онлайн-кинотеатром и мобильной связью (тариф «Технологии выгоды. Навсегда»).

Дополнительные услуги, опции и сервисы, а также оборудование оплачиваются по базовым тарифам.

- Предложение для новых абонентов “Ростелекома”— это честная сделка: здесь нет никаких скрытых платежей или промопериода. Цена услуг остаётся неизменной для пользователя на протяжении всего времени. Это означает, что наша акция представляет собой отличное предложение не только для Нового года, но и для всех следующих праздников, - рассказала директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала «Ростелекома» Карина Воропаева.

Стоимость пакета услуг в линейке «Навсегда» фиксируется для новых абонентов при подключении до 15 февраля 2025 года. Оставить заявку на подключение** можно до 31 января 2025 года. Точный размер тарифов зависит от количества выбранных услуг и города подключения.

*IPTV – InternetProtocolTelevision (технология передачи аудиовизуального контента через интернет)

**Полные условия акции по ссылке https://vologda.rt.ru/navsegda

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