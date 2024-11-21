Школу в Соколе с сегодняшнего дня закрывают на карантин

[ Общество ]

В Соколе городскую школу №3 с сегодняшнего дня закрывают на карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии среди школьников.

По словам главы Сокольского округа Владимира Носкова, в школе более 10 учеников заболели пневмонией.

Решение о закрытии школы было принято накануне на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, в котором участвовали представители Роспотребнадзора, Сокольской центральной районной больницы, управления образования и директора всех школ округа.

«Кроме того, отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», - уточнил Владимир Носков.

Глава округа также рассказал, что без помощи родителей образование в округе может повторить историю 2020 года, когда все учебные заведения перешли на дистанционное обучение.  

«Это особенно негативно скажется на выпускных классах, которые готовятся к государственной итоговой аттестации. Они должны иметь возможность полноценно учиться и получать знания, а в домашних условиях это невозможно обеспечить», - уверен Носков.

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карантин дистанционное обучение школы
 

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