Школу в Соколе с сегодняшнего дня закрывают на карантин

В Соколе городскую школу №3 с сегодняшнего дня закрывают на карантин из-за вспышки внебольничной пневмонии среди школьников.

По словам главы Сокольского округа Владимира Носкова, в школе более 10 учеников заболели пневмонией.

Решение о закрытии школы было принято накануне на экстренном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии, в котором участвовали представители Роспотребнадзора, Сокольской центральной районной больницы, управления образования и директора всех школ округа.

«Кроме того, отдельные случаи заболевания регистрируются и в других учебных заведениях», - уточнил Владимир Носков.

Глава округа также рассказал, что без помощи родителей образование в округе может повторить историю 2020 года, когда все учебные заведения перешли на дистанционное обучение.