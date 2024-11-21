В Кириллове местные жители случайно наткнулись на труп

В Кириллове 48-летний местный житель зарезал 35-летнего оппонента. Происшествие случилось примерно 2-3 дня назад в райцентре.

«По версии следствия, двое приятелей распивали спиртные напитки в гостях у знакомой. На этой почве между ними произошла ссора. В ходе нее 48-летний гость несколько раз ударил ножом по телу знакомого. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте. О происшествии в правоохранительные органы сообщили соседи, случайно обнаружившие в квартире тело погибшего», - рассказали в региональном управлении следкома.

Подозреваемый в настоящее время задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело.