В Кириллове местные жители случайно наткнулись на труп

[ Происшествия ]

В Кириллове 48-летний местный житель зарезал 35-летнего оппонента. Происшествие случилось примерно 2-3 дня назад в райцентре.

«По версии следствия, двое приятелей распивали спиртные напитки в гостях у знакомой. На этой почве между ними произошла ссора. В ходе нее 48-летний гость несколько раз ударил ножом по телу знакомого. От полученных ранений 35-летний мужчина скончался на месте. О происшествии в правоохранительные органы сообщили соседи, случайно обнаружившие в квартире тело погибшего», - рассказали в региональном управлении следкома.

Подозреваемый в настоящее время задержан, по факту убийства возбуждено уголовное дело.  

«Следствием устанавливаются все обстоятельства деяния, в том числе причины конфликта и сокрытия факта смертельного ранения человека», - уточнили в следкоме.

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