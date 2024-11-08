Калифорния взбунтовалась против Трампа. Губернатор штата Гэвин Ньюсом готовится к затяжному противостоянию

Губернатор этого американского штата Гэвин Ньюсом срочно созывает законодательную сессию для выработки стратегии противостояния Трампу. Как пишет издание Politico, Ньюсом просит финансовой поддержки для своего генерального прокурора, что тот «засудил до чёртиков федеральное правительство».



Основная задаче этой сессии, по замыслу губернатора, это подготовка всех ветвей власти для защиты Калифорнии от любых возможных противозаконных действий администрации Трампа. При этом стоит отметить, что практически все лидеры законодательных органов поддержали Гэвина Ньюсома в этом стремлении. Наверное, не стоит дополнять новость, что губернатор Калифорнии является сторонником демократов?



«Калифорния зашла слишком далеко и достигла слишком многого, чтобы просто сдаться и принять его антиутопическое видение Америки», — заявил в своем заявлении председатель сената штата Майк Макгуайр.



Часто в интернете и от разных политиков можно было услышать прогнозы о возможной новой гражданской войне в США. Больше всего в этом плане прославился Жириновский, который предрекал распад США. Но если тогда все эти предположения выглядели как обычные фантазии, то сегодня появилось первое и тревожное подтверждение. Пока никто не может сказать, чем это все закончиться …



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