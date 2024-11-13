Три уникальных озерных участка Вологодчины выставлены на торги

В Вологодской области на торги выставили три участка озера. Как указано в аукционной документации, на продажу выставлены участок озера Кожино Белозерского округа, озера Яхреньгское Сямженского округа, а также участок Кужозера в Вытегорском районе. Организатор аукциона - северо-западное территориальное управление Росрыболовства.

По информации портала «Аквакультура.инфо», предполагается, что на обозначенных участках предприниматели смогут заниматься разведением рыбы.

«На аукцион выставлены три уникальных озерных участка, предназначенных для индустриальной аквакультуры. Площадь участков варьируется от 4 до 20 га, что позволяет выбрать оптимальный размер для реализации бизнес-планов. Стартовые цены лотов колеблются от 12,8 до 64 тыс. руб., что делает участие в аукционе доступным для широкого круга предпринимателей», - сообщает портал.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 декабря, а победители определятся 26 декабря в Санкт-Петербурге.