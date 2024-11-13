Названа дата открытия моста через реку Шограш в Вологде

Губернатор Георгий Филимонов назвал дату открытия отремонтированного моста через реку Шограш на улице Можайского Вологды. Ремонт на объекте начался в ноябре 2023 года и был включен в нацпроект «Безопасные качественные дороги»

«Завершаем комплексный капитальный ремонт мостового сооружения через реку Шограш по улице Можайского в областной столице. Отремонтированный объект – четырехполосный и с тротуарами по обеим сторонам. Транспортное движение на нем откроется 15 ноября», – пояснил Георгий Филимонов.

Ранее конструкции моста не соответствовали нормативным требованиям, а во время ремонта доведены до необходимых нагрузок. Кроме того, на мосту обновлено освещение и благоустроены пешеходные подходы.

Работы проводились в два этапа, чтобы не ограничивать полностью транспортное движение: сначала подрядчик выполнил одну сторону моста, а затем приступил ко второй.

Средства на ремонт выделили из федерального и областного бюджетов при городском софинансировании. Стоимость работ составила порядка 133 миллионов рублей.