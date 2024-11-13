Череповчанин надел на себя женскую одежду и попытался выйти из магазина

В Череповце два приятеля задержаны при попытке украсть одежду из магазина. При этом один из друзей надел в примерочной новую мужскую одежду, а второй переоделся женщиной.

Как пояснили в региональном управлении Росгвардии, происшествие случилось накануне около 3 часов ночи в гипермаркете на Шекснинском проспекте.

«Прибывший на вызов наряд группы задержания выяснил, что двое посетителей взяли различную одежду и прошли в примерочную. Один из них надел на себя женскую одежду, другой - мужскую. Позже граждане прошли через кассу, не оплатив за товар. Общая сумма ущерба составила порядка 15 тысяч рублей», - уточнили в Росгвардии.

Задержанными оказались двое мужчин – 30-ти и 34-х лет. Оба были нетрезвыми. Силовикам они пояснили, что одежду намеревались в дальнейшем продать.