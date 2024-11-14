Вологодскую школу №8 отремонтируют досрочно

Капитальный ремонт средней школы №8 Вологды завершат досрочно. Об этом рассказал мэр города Андрей Накрошаев.

«Здание начальной школы по улице Мира открыто для детей со 2 сентября. Сейчас завершается ремонт старшей и средней школы по улице Чехова. Подрядчик планирует сдать работы досрочно. В здании школы отремонтировали кровлю, фасад, полностью обновили коммуникации, а также кабинеты и рекреации, установили современную мебель и технику, был разработан индивидуальный дизайн-код «Школа-город», – пояснил Накрошаев.

Сейчас готовность образовательного учреждения более 98%. Подрядчик обещал сдать помещение старшей школы в середине декабря, однако сейчас заявляет, что ремонт завершиться уже в ноябре.

Напомним, на капитальный ремонт школы было выделено 403 млн рублей по федеральной программе, а также из средств регионального бюджета.