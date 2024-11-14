Житель Грязовецкого округа пытался скрыться о полиции на угнанном тракторе

В Грязовецком округе 34-летний местный житель украл трактор из сельхозпредприятия, расположенного в деревне Анохино. О краже стало известно от представителей хозяйства.

Как установили сыщики, к угону трактора может быть причастен работник фермы.

«Для проверки информации оперативники выехали на место происшествия. По дороге они увидели указанный в ориентировке трактор, двигавшийся во встречном направлении. Полицейские развернули автомобиль и начали преследование. В результате непродолжительной погони злоумышленник был остановлен и задержан в деревне Раменье», - уточнили в региональном УМВД.

После проверки на алкотестере оказалось, что у задержанного концентрация паров алкоголя в 8 раз превышает норму. Силовикам он рассказал, что угнал трактор, чтобы скататься к приятелю в соседнюю деревню.

В отношении мужчины составлены административные протоколы. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту угона.