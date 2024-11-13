Сергей Жестянников предложил погрузиться в кадровую проблему

Круглый стол по кадровому вопросу образовательно-производственного кластера «Машиностроение» состоялся на Вологодском подшипниковом заводе.

В этом году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» в регионе запущены семь образовательных кластеров, включая машиностроительный.

Председатель Законодательного собрания области Сергей Жестянников распорядился составить матрицу на 2025-2027 годы по конкретному предприятию - ВПЗ и вшить в нее все возможные риски. Такой подход позволит сопоставить возможности и потребности в кадрах.

«Дефицит специалистов – сложная проблема, но решаемая. Именно для этого мы провели круглый стол, чтобы говорить не о высоких материях, а прогрузиться до положения дел на отдельно взятом предприятии. Проблема серьезная. Перед молодыми людьми стоит выбор: работать с рюкзаком за плечами на самокате или стать производственником, освоиться на предприятии. В долгосрочной перспективе привлекательнее, конечно, второй вариант, ведь он открывает широкие возможности карьерного роста, обучения. Важно донести эту мысль до молодежи», - заявил Жестянников.

Участники совещания договорились в перспективе провести еще одну общую встречу, чтобы проанализировать проделанную работу по решению кадрового вопроса.