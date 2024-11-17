Отделение реабилитации откроется в городской больницы №1 Вологды

В Вологодской области в рамках мероприятий по развитию сферы здравоохранения открываются новые отделения для реабилитации пациентов.

«В Вологодской городской больнице №1 готовится к открытию отделение реабилитации. Оно рассчитано на 40 коек. Здесь будет проходить восстановление пациенты после перенесенных инсультов, черепно-мозговых и спинальных травм, травматологических операций», — рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Для нового отделения закупили современное оборудование в рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», который реализуется по поручению президента России. Так, в больнице установили беговую дорожку с биологической обратной связью, платформу для системы стабилографии и комплекс акустический для коррекции психосоматического состояния.

Мероприятия по реабилитации пациентов проходят в два этапа и начинаются с первых минут нахождения в стационаре. Реабилитация второго этапа позволит максимально восстановить нарушенные двигательные и речевые функции.

«В 2024 году открыли стационарное отделение комплексной помощи для участников СВО в Вологодском областном госпитале для ветеранов войн. В нем прошли реабилитацию уже более 100 бойцов. Для детей в регионе функционирует отделение медицинской реабилитации на базе Областной детской клинической больницы, в Великоустюгской ЦРБ для восстановления пациентов успешно применяется новое реабилитационное оборудование», — отметил Георгий Филимонов.

Кроме того, в программе медицинской реабилитации ОМС участвуют санатории «Родник», «Бодрость», «Новый источник» и Вологодский областной лечебно-реабилитационный центр.