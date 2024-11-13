«Чеваката» дважды на выезде переиграла клуб из Самары

«Вологда-Чеваката» на выезде дважды обыграла клуб из Самары в чемпионате женской Суперлиги.

Матчи прошли 12 и 13 ноября. Накануне «пчёлы» с самого начала матча против «Самары-2» захватили лидерство, выиграв первую четверть со счётом 22:4, а на большой перерыв ушли при разнице в 26 очков (49:23).

Третья и четвертая десятиминутки также остались за баскетболистками из Вологды, в результате матч завершился со счётом 84:41 в пользу «Чевакаты».

18 очков в составе победительниц набрала Елизавета Зайцева, 13 у Кристины Бакаевой.

Матч, который прошёл сегодня, получился куда более напряженным. Игроки самарской команды сделали выводы из вчерашнего поражения и сегодня вели в счёте на протяжении трех четвертей. После 30 минут игры счёт был 56:53 в пользу «Самары-2». Только в заключительной десятиминутке «Чевакате» удалось переломить ход матча и одержать победу 79:62.

«Мы играем две игры подряд с такой молодой командой, которая всегда заряжена, мотивированна, у которой всегда есть сила на это. Я не хочу сказать, что у нас нет мотивации. Безусловно, команда противника показала сегодня хорошую игру, они забили в первой половине все свои хорошие атаки, мы промазали и вот получилась такая вязкая, сложная игра», - прокомментировала итоги матча разыгрывающая «Вологды-Чевакаты» Анастасия Купликова.

«Вологда-Чеваката» идет сейчас на 2 месте Суперлиги, имея 8 побед и 2 поражения. В следующем туре «пчёлы» сыграют против «Казаночки» в Казани. Матчи пройдут 16 и 17 ноября.