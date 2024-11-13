Молодого вологодского дрифтера могут оштрафовать на 400 тысяч рублей

Полиция Вологды задержала 19-летнего молодого человека, который нарезал круги по только что отремонтированной плитке бульвара Ильюшина.

Видео, на котором неизвестный дрифтер крутит пятаки по новому бульвару, попали в сеть.

Полиция установила, что автомобилем Лада Приора, который попал на видео, управлял 19-летний молодой человек. В полиции он рассказал, что, катаясь по ночному городу, решил покрутить виражи по пешеходной зоне бульвара.

Примечательно, что кроме штрафа Госавтоинспекции в 10 тысяч рублей молодому водителю, по всей видимости, еще придется заплатить штраф в 400 тысяч рублей. Именно в такую сумму подрядчик оценил ущерб, нанесенный шипованными шинами только что уложенной плитке.