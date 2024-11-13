Туристический налог введут в Череповце

Во вторник депутаты Череповецкой городской думы приняли соответствующее решение. Нововведение начнет действовать с января 2025 года. Об этом сообщает портал cherinfo.

Налог будут платить организации и физлица, оказывающие услуги по временному размещению граждан в гостиницах, хостелах, санаториях и других местах. Помещения должны быть включены в реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный законом о туристской деятельности

«В 2025 году налоговая ставка составит 1%, в 2026 году — 2%, в 2027 году — 3%, в 2028 году — 4%, с 2029 года — 5% от налоговой базы. Налоговая база определяется как стоимость оказанной услуги по предоставлению места временного проживания. Минимальная сумма налога не может быть меньше 100 рублей за сутки проживания», — пояснила и. о. заместителя мэра, начальника финансового управления Дария Мухина.

Деньги от налога пойдут в городской бюджет. Средства будут направлены на развитие инфраструктуры Череповца. Выплачивать налог необходимо будет один раз в квартал.