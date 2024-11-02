Масло подорожало на 24%: Правительство открывает шлюзы для импорта

[Обзор прессы]

Эта инициатива, по мнению экспертов, позволит снизить цены на продукт, который является важным элементом рациона многих россиян. 

Власти уже предпринимают шаги по увеличению поставок сливочного масла из-за рубежа. Рынок был открыт для Индии и Ирана, которые сейчас платят пошлины 15% и 11,25% соответственно. Беларусь и Кыргызстан, входящие в ЕАЭС, не платят пошлину на импорт. С недавних пор, с 27 октября,  в список поставщиков добавилась Турция, уже успевшая отправить в Россию 20 тонн сливочного масла.

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), импорт масла из "дружественных" стран за январь-июль вырос на 20%.  Беларусь, являясь крупнейшим поставщиком, также увеличила объемы ввоза на 15-20%. Однако, по мнению экспертов, вряд ли она сможет значительно нарастить поставки ввиду собственных ограничений. 

В то же время некоторые "дружественные" страны, не входящие в ЕАЭС, сократили импорт сливочного масла в Россию. Так, лидеры среди поставщиков, Уругвай и Аргентина, сократили поставки на 79% и 87% соответственно по сравнению с 2019 годом.

Источник:
Экономист
Теги:
экономика
 

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