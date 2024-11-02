Масло подорожало на 24%: Правительство открывает шлюзы для импорта

Эта инициатива, по мнению экспертов, позволит снизить цены на продукт, который является важным элементом рациона многих россиян.

Власти уже предпринимают шаги по увеличению поставок сливочного масла из-за рубежа. Рынок был открыт для Индии и Ирана, которые сейчас платят пошлины 15% и 11,25% соответственно. Беларусь и Кыргызстан, входящие в ЕАЭС, не платят пошлину на импорт. С недавних пор, с 27 октября, в список поставщиков добавилась Турция, уже успевшая отправить в Россию 20 тонн сливочного масла.

По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), импорт масла из "дружественных" стран за январь-июль вырос на 20%. Беларусь, являясь крупнейшим поставщиком, также увеличила объемы ввоза на 15-20%. Однако, по мнению экспертов, вряд ли она сможет значительно нарастить поставки ввиду собственных ограничений.

В то же время некоторые "дружественные" страны, не входящие в ЕАЭС, сократили импорт сливочного масла в Россию. Так, лидеры среди поставщиков, Уругвай и Аргентина, сократили поставки на 79% и 87% соответственно по сравнению с 2019 годом.