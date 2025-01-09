У Илона Маска заподозрили проблемы с психикой и объявили опасным для США

Одна из наиболее обсуждаемых тем последних часов касается Илона Маска. Некто Сет Абрамсон, назвавший себя биографом бизнесмена, сделал резонансное заявление, в котором констатировал, что якобы у Маска явные проблемы с психикой, и вообще этот человек становится опасным для США. Интересно когда такие заявления делают люди, не имеющие к медицине никакого отношения, но есть в этой истории несколько интересных моментов.

В последнее время Илона Маска стало слишком много в информационном пространстве. Это началось после начала предвыборной президентской кампании в США. Благодаря Маску Трамп смог выиграть эти выборы, и конечно же, бизнесмен ждет определенных благодарностей. Есть новость, что он может возглавить министерство эффективности в американском правительстве.

В течение последних дней Маск сделал несколько политических заявлений, в частности назвал Трюдо девочкой, посоветовал англичанам избавиться от премьер-министра, а в Германии поддерживал пророссийскую партию.

Очевидно, что Илон Маск уже примеряет на себя статус политика, он давно уже перерос Tesla, и ему не интересно запускать ракеты в космос. Кое-то предположил, что Маск очень хочет стать президентом США. Ну а что, Трамп уже на исходе своей политической карьеры, и нет гарантии, что он может досидеть свой срок до конца. А Маск молод, умен, он популярен среди молодежи. Если он будет кандидатом, то его шансы весьма высоки. И тут выходит предположение, что у Илона Маска есть психические отклонения, и он опасен для США. Не правда ли интересное совпадение?