В колонию для пожизненников пытались доставить телефоны в контейнере с медом

[ Происшествия ]

В ФКУ ИК-5, более известную как «пятак», где отбывают наказание заключенные, приговоренные к пожизненному заключению, попытались доставить партию сотовых телефонов. Аппараты были обнаружены при досмотре посылок, адресованных двум осужденным. Всего сотрудниками колонии были обнаружены шесть сим-карт, четыре телефона, а также комплектующие.

«Запрещенные предметы были спрятаны ухищренным способом, а именно: два телефона и две сим-карты находились в пластиковом контейнере с медом, а другие два телефона и четыре сим-карты размещались в контейнере с готовой кашей», - рассказали в пресс-службе УФСИН по Вологодской области.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.

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пресс-служба УФСИН по Вологодской области
 

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