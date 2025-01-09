Россия стремительно наращивает экспорт мороженого

Так сложилось исторически, что основными статьями российского экспорта были нефть и газ. Именно торговля энергоресурсами приносила в бюджет основной доход. Но за последние несколько лет еще один российский продукт стремительно набирает популярность у иностранных покупателей, и они готовы его покупать в больших количествах.

Речь идет о российском мороженом. Как пишет издание "Интерфакс", ссылаясь на данные информацию центра "Агроэкспорт", в период с января по ноябрь 2024 года Россия экспортировала мороженого почти на 55 млн долларов. Данный показатель на 15% выше, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В натуральном выражении экспорт мороженого из России увеличился на 11%, и составил 14 тыс. тонн.

Основными покупателями российской продукции стали Казахстан, на долю которого пришлось 35% от всего объема экспорта, Беларусь - 18%, Монголия и Узбекистан - по 11%. Также популярность российского мороженого растет в Китае.

По прогнозам "Агроэкспорта", экспорт российского мороженого к 2030 году может достигнуть отметки в более чем 110 млн. долларов.

Конечно же эти цифры ничтожно малы, по сравнению с доходами от экспорта нефти и газа, но все равно приятно, что российское мороженое покоряет мир. Однако важно, чтобы и россиянам хватило этой вкусной еды, и очень не хотелось бы, чтобы цены на мороженое росли так сильно, как это было в ушедшем году…