Стрельба из пистолета по людям привела чагодощенца к лишению свободы

25-летний житель Чагодощенского района предстал перед судом за хулиганство. В августе прошлого года он, будучи пьяным, стрелял в незнакомцев из пневматического пистолета. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел вечером в одном из поселков Чагодощенского района. 25-летний мужчина подошел к незнакомцу, направил в его сторону пистолет и не меньше двух раз нажал на спусковой крючок. Он сделал холостые выстрелы, целясь в туловище потерпевшего. Его жена услышала звуки выстрела и выбежала на улицу. Нападавший решил напугать и ее. Не менее двух раз он выстрелил холостыми, целясь в голову женщины. В результате этого, супруги испытали чувство паники, незащищенности и страха за свои жизнь и здоровье.

В судебном заседании молодой человек вину в содеянном признал, пояснил, что был сильно пьян.