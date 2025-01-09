Вологжане смогут сдать новогодние елки на переработку

На следующей неделе у вологжан будет возможность сдать елки, оставшиеся после новогодних праздников. Акция «дЕльный круговорот» пройдет в областном центре 18 января. Организатором мероприятия выступает молодежный центр «Горком35» при поддержке управления по молодежной политике администрации Вологды.

С 11:00 до 14:00 акция будет проходить на семи площадках города: бульвар Пирогова, парк «Евковка», Фрязиновский парк, Парк Ветеранов, Рождественский парк, бульвар Ильюшина и площадка около Дворца спорта «Вологда» на улице Конева.

Также с 11 по 20 января планируется работа стационарных точек для сбора елей по следующим адресам: ЖК «Высота» (ул. Сергея Преминина, 10Б), ЖК «Звездный» (ул. Гагарина, 82А), мкр. Лоста (ул. Центральная, 12), Добро.Центр города Вологды (ул. Пугачева, 57А), скейт-парк «Яма».

Перед тем, как сдать дерево на переработку, необходимо снять с него мишуру, дождик, блестки, искусственный снег, игрушки и т.д. Принимаются не только цельные деревья, но и ветки.

Все собранные деревья переработают в щепу, которую затем отправят в Ботанический сад Вологды. Вологжане, которые принесут ели на переработку, получат подарки от партнеров акции.

В прошлом году в рамках аналогичной акции было собрано более 700 елей.