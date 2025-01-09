Сергей Жестянников заявил о создании комиссии по науке и инновациям в ЗСО

В Законодательном собрании Вологодской области появится комиссия по науке и инновациям. В пресс-службе парламента заявили, что новый экспертный орган будет способствовать развитию научного потенциала региона.

«Это станет очередным шагом в перестройке работы областного парламента. В настоящее время обсуждается перераспределение нагрузки между комитетами, наряду с этим будут созданы специальные комиссии. Предварительно, в их состав к войдут депутаты, представляющие разные сферы деятельности, а также представители исполнительной власти, бизнеса, эксперты и общественники», - рассказал председатель ЗСО Сергей Жестянников.

Комиссия по науке и инновациям будет заниматься разработкой предложений и рекомендаций, направленных на эффективное использование научно-технического потенциала, увеличением вклада науки и техники в развитие экономики области, обеспечением прогрессивных структурных преобразований в сфере материального производства и улучшением экологической обстановки.