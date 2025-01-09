Женщина и 7-летняя девочка пострадали в ДТП в Вологде

[ Происшествия ]

ДТП

Авария произошла вчера, 8 января, около половины девятого вечера у дома №20 на Советском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба городского отдела Госавтоинспекции.

25-летний водитель автомобиля «Фольксваген Гольф» при развороте на перекрестке Советский проспект – Предтеченская не уступил дорогу автомобилю «Хендай Солярис» под управлением женщины 1983 года рождения.

В результате дорожного происшествия различные травмы получила водитель «Хендай» и ее 7-летняя пассажирка. Обе были доставлены в медицинское учреждение.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по г. Вологде
 

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