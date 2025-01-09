В эту пятницу на нескольких улицах Череповца отключат отопление

В пятницу, 10 января, в городе металлургов специалисты «Теплоэнергии» отремонтируют три магистрали тепловых сетей. Об этом в своих социальных сетях сообщил мэр города.

"Все новогодние каникулы наши специалисты искали большие утечки. И они их нашли. Мягкая и теплая зима — это не только ощущение весны, но еще и движение грунта при повышении температуры. Оттаивающая земля тянет за собой и коммунальные сети. В такие дни риск нештатных ситуаций повышается многократно", — рассказал Вадим Германов.

Ремонт затронет магистрали в районе улиц Краснодонцев, Леднева и Олимпийской. В связи с этим в некоторых домах отопление и горячая вода на несколько часов будут отключены.

С 04:00 до 21:00 будет отсутствовать теплоснабжение по адресам:

– ул. Беляева, д. 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 106А, 108, 110;

– ул. Крайняя, д. 12, 14;

– ул. Краснодонцев, д. 55, 57, 59, 61, 63, 65, 118.

– ул. Новая, д. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 58;

– ул. Олимпийская, д. 30, 32, 34, 53, 53А, 55, 71, 73, 75;

– проезд Новоселов, д. 11;

– ул. Южная, д. 12.

С 08:30 до 17:00 будет отсутствовать теплоснабжение по адресам:

– ул. Краснодонцев, д. 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

– ул. Леднева, д. 3, 5

С 04:00 до 21:00 будут понижены параметры подачи теплоносителя по адресам:

– ул. Олимпийская, д. 9А, 13, 13А, 17, 19, 21, 23, 23/210;

– пр. Победы. д. 202, 204, 206, 208, 208А, 210.

Мэр Череповца пообещал, что специалисты сделают все возможное, чтобы коммунальные блага вернулись в квартиры в кратчайшие сроки.