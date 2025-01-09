21 млн рублей получили череповецкие школы для покупки оборудования

Семь череповецких школ смогут закупить новое оборудование и наглядные пособия для уроков. Денежные средства выделены из областного бюджета по инициативе губернатора региона. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Череповца.

Школы № 3, 6, 14, 15, 17, 18 и 34 получили по 3 миллиона рублей, чтобы обновить материально-техническую базу. В частности, школы закупят проекторы, ноутбуки и smart-TV.

«Для уроков географии купят новые карты, а для уроков геометрии — набор геометрических тел с сечениями. Они особенно пригодятся и детям, и преподавателям. Сейчас учителям приходится проявлять недюжинные творческие способности, чтобы не просто объяснить детям, что такое тетраэдр, икосаэдр или додекаэдр, но и изобразить это мелом на доске. С появлением специальных наборов понять премудрости учения Евклида Александрийского станет проще», — рассказал Вадим Германов.

Мэр города отметил, что такая сумма на закупку учебных материалов в череповецкие школы была выделена впервые. В 2025 году планируется продолжить программу.