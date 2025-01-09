Объявлены лауреаты государственных премий в сфере культуры и искусства

[ Общество ]

Стали известны вологодские лауреаты государственных премий в сфере культуры и искусства за 2024 год.

Государственная премия в размере 550 тысяч рублей присуждена за спектакль «Монолог в темпе адажио», посвященный судьбе композитора Валерия Гаврилина.

Моноспекталь поставлен актером Вологодского театра для детей и молодежи Денисом Долбышевым, главную роль в нем исполнила актриса Наталья Исаева.

Государственная молодежная премия в сфере культуры и искусства в размере 180 тысяч рублей вручена коллективу студенческого «СтАрт – Тетра» областного колледжа искусств за проект «Его Величество – Театр!»: от «Школьного театра» до «Студенческого учебного театра».

В пресс-службе вологодского губернатора уточнили, что премией удостоены преподавательский состав и студенты колледжа по специальности «Актерское искусство».

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