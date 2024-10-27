Врачи рассказали, чем можно заразиться в маникюрном салоне. Целый букет опасных болезней

Журналисты одного из изданий обратились к специалистам Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД, чтобы разобраться в этой деликатной теме. Врачи исследовали возможность передачи вируса и выяснили, насколько реальна угроза.

По словам Гузели Садыковой, заведующей отделением эпидемиологии, основная опасность заключается в использовании общих инструментов, таких как ножницы, бритвы и пилки, которые могут контактировать с кровью. Однако, риск инфекций, передающихся таким образом, крайне низок. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) живет только во влажной среде и быстро погибает при высыхании крови.

За годы наблюдения в центре не было зарегистрировано ни одного случая заражения ВИЧ в маникюрных салонах. Однако, для передачи вируса необходим соприкосновение крови инфицированного человека с кровью другого человека.

Чтобы лучше понять механизм возможного заражения, врач смоделировала сценарий, который может возникнуть в маникюрном салоне. Если ВИЧ-положительный клиент поранил кожу, и кровь попала на грозящий инструмент, существует риск при следующем использовании этого инструмента на здоровом клиенте, если обработка была недостаточной. В такой ситуации, действительно, вероятность передачи ВИЧ-инфекции теоретически существует, однако она остается крайне низкой.

Современные санитарные нормы строго регламентируют дезинфекцию маникюрного инструментария, и большинство салонов обязаны выполнять эти требования. Тем не менее, врачи подчеркивают, что многоразовые инструменты, повреждающие кожу, могут представлять риск передачи вирусов, таких как ВИЧ или гепатит. Поэтому важно выбирать заведения с хорошей репутацией и строго соблюдающие нормы санитарии. Просто распыление антисептика недостаточно для качественной подгонки к дезинфекции, предупреждают специалисты.

В то время как риск заражения ВИЧ через процедуры красоты невелик, не следует забывать о других вирусах. Гепатиты B и C гораздо более устойчивы и представляют заметно больший риск при подобного рода манипуляциях.