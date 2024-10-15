Мбаппе может досрочно закончить свою футбольную карьеру

Килиан Мбаппе



Килиан Мбаппе на сегодня является одним из самых известных французских футболистов. Недавно он сменил работу, и перешел из французского ПСЖ в мадридский “Реал”. Футболисту еще только исполнилось 26 лет, и ему еще долго играть. Однако его карьере грозит весьма сомнительный финал …

После того как тренер Карло Анчелотти предоставил своим футболистам краткосрочный отпуск, Мбаппе с друзьями отправился в Швецию, где весьма неплохо отдохнул до такой степени, что его обвинили в серьезном преступлении.

После отъезда французского футболиста в местных СМИ появилась информация, что в одном из номеров отеля была изнасилована девушка. Мбаппе находится в числе посетителей, которые находятся под подозрением.

Возможно мировые СМИ слишком сильно разогнали эту тему, поскольку шведская полиция присвоила Мбаппе статус «обоснованно подозреваемый», что согласно шведскому законодательству подразумевает самый низкий уровень подозрений.

Однако руководство “Реала” поспешила убрать изображение игрока со всех рекламных материалов.

Между тем, как считает известный адвокат Сергей Жорин, данная история в любой момент может для футболиста обернуться на 180 градусов. Свое мнение юрист обосновал в интервью изданию NEWS.ru.

«Такие истории подобны снежному кому, когда по мере расследования вскрываются новые факты. Сейчас в Европе и Америке настоящий бум обвинений в насилии. Некоторые обращаются в полицию спустя 5,10 и даже 40 лет. И не всегда те, кто заявляет о насилии, действительно были жертвами. Некоторые просто хотят получить деньги, славу. Поэтому нужно учитывать эту истерию».

Мы будем следить за развитием данной истории, и обязательно расскажем нашим читателям чем она закончится.

фото globallookpress.com