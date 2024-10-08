Глава группы Х5 назвал главную проблему российских торговых сетей

За последние пару десятилетий российский ритейл совершил мощный скачок развития. Магазины у дома находятся практически в каждом дворе. Однако в ближайшем будущем эту отрасль ждут серьезные проблемы …

С таким мрачным прогнозом на конференции Х5 Dialog выступил Генеральный директор крупнейшей российской торговой сети X5 («Пятерочка», «Перекресток») Игорь Шехтерман. Нехватка рабочей силы - это вызов, для всей отрасли розничной торговли.

«Нехватка «операционного персонала станет на ближайшие пять-десять лет серьезным вызовом для сферы ритейла», — уточнил предприниматель. Он также сообщил о планах компании автоматизировать и роботизировать процессы, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Его слова приводит РБК.

По данным, которые привел первый заместитель гендиректора X5 Владимир Салахутдинов, сегодня в компании работает порядка 392 тыс. сотрудников. Однако в будущем этого может оказаться недостаточно. Решением проблемы может стать автоматизация производственных процессов. Уже сегодня подобным образом можно оптимизировать до 30% от всего объема операций, что позволит высвободить значительную часть работников. Например, в будущем может исчезнуть такая профессия как кассир. Их заменят кассы самообслуживания.

С другой стороны можно закрыть часть магазинов, которые иногда расположены друг от друга на расстоянии менее 100 метров. Если люди будут ходить за покупками лично, это даже будет полезно для здоровья. А укрупнение торговых точек также поможет высвободить значительную часть людей …

фото globallookpress.com