Вологодские стипендиаты и победители «Большой перемены» получили награды

Вологодским городским стипендиатам и победителям Всероссийского конкурса «Большая перемена» вручили награды. Торжественная церемония прошла в Вологодской областной универсальной научной библиотеке.

«Главная цель присуждения городской стипендии и чествования победителей престижных конкурсов – поддержать талантливых ребят и вдохновить их на дальнейшие достижения. Им удается успешно совмещать учебу с занятиями спортом, художественным творчеством, музыкой, наукой, общественной деятельностью. Успех ребенка достигается также благодаря поддержке родителей, руководителей образовательных учреждений, педагогов. История и будущее нашего города создаются людьми самых разных поколений. В этой большой работе участвовала и всегда будет участвовать молодежь», – сказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

В Вологде 34 ученика городских школ завоевали статус стипендиата. Из них 18 человек показали значимые успехи в области науки и техники, 6 человек – в области спорта, еще 6 – в области культуры и искусства, и еще 4 человека награждены за лидерство, руководство детских движений, ученическое самоуправление, социальные проекты и волонтерство. Ребята будут получать стипендию в размере 1500 рублей.

В рамках мероприятия Андрей Накрошаев также вручил письма с выражением благодарности мэра города Вологды 41 школьнику. Среди них семь ребят стали лауреатами второй степени Всероссийского конкурса «Большая перемена», который ежегодно реализуется в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России.