Сергей Жестянников заявил об ограничении продажи энергетиков

Вопрос ограничения продажи безалкогольных тонизирующих напитков с 1 марта 2025 года обсудили депутаты регионального парламента на заседании фракции «Единая Россия».

Законопроектом предлагается установить на территории Вологодской области запреты и ограничения на продажу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, в соответствии с Федеральным законом.

Торговля безалкогольными тонизирующими напитками будет запрещена в зданиях, строениях, помещениях, используемых в образовательной или медицинской деятельности, а также в сфере культуры, физкультуры и спорта. Продажа энергетиков также окажется под запретом в местах проведения культурно-массовых мероприятий для несовершеннолетних.

«Проект закона области направлен на охрану здоровья несовершеннолетних вологжан. Он вполне укладывается в общий тренд на оздоровление жителей региона, провозглашенный губернатором Георгием Филимоновым. По данным Всемирной организации здравоохранения, чрезмерное употребление энергетических напитков приводит к повышенной нервной возбудимости, бессоннице, желудочным расстройствам, головным болям. В особой группе риска наша молодежь, которая в раннем возрасте может нанести непоправимый вред здоровью. В случае принятия, закон вступит в силу 1 марта 2025 года», - заявил Сергей Жестянников.

В настоящее время в правительстве РФ обсуждается размер штрафов за продажу энергетиков несовершеннолетним. Вопрос будет рассмотрен сегодня на 40-й сессии Законодательного собрания.