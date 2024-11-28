В Вологде для борьбы с гололедом заготовлено более 13 тысяч тонн реагентов

В Вологде продолжается уборка городских улиц от снега и наледи. Для борьбы с гололедом на проезжей части и пешеходных дорожках применяют специальные реагенты. Власти города ежедневно контролируют качество работы МКУ «Зеленстрой», частных подрядчиков и коммунальщиков.

«Реагируем на обращения, поступающие от граждан. Неоднократно поступали замечания о наледи на тротуарах в 6-м микрорайоне. Прошел по улицам Текстильщиков, Московской, Дзержинского – до Городской поликлиники №3. Все тротуары обработаны противогололедными материалами, наледь и снег убраны до асфальта. Однако подрядчику были предъявлены замечания по уборке Сквера Героев СВО и детской площадки. По новым стандартам, эти территории нужно чистить до покрытия», – пояснил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Содержанием улично-дорожной сети в микрорайоне занимается компания «Дорсервис». В ручной уборке пятого и шестого микрорайонов задействованы 12 человек. Часть тротуаров, где позволяет ширина, чистят с помощью техники. Бригады работают по заданию дежурного, который круглосуточно на связи.

В этом году в зимней уборке города будет задействовано более 100 единиц техники. Для борьбы с гололедом закуплено более 13 тысяч тонн различных реагентов, включая соль и новейшие противогололедные материалы, способные плавить лед при температуре до -25 градусов.

Только за минувшие сутки расход реагентов составил: 3 тонны песка, 7 тонн галита и 13 тонн технической соли.