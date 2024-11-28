В Череповце постоялица дома инвалидов судилась с поваром

Скандал, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, устроила 49-летняя постоялица Череповецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Женщина решила, что повар не докладывает мяса, а также относится к клиентам заведения без должного уважения.

В январе даме не понравился завтрак, и она послала повара по матери. Виновнице грозил штраф за оскорбление, но привлечь к ответственности ее не успели: истек срок давности.

Повар потребовал компенсировать моральные и нравственные страдания через суд, который взыскал с его обидчицы пять тысяч рублей.