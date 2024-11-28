В Череповце постоялица дома инвалидов судилась с поваром

[ Общество ]

Скандал, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, устроила 49-летняя постоялица Череповецкого дома-интерната для престарелых и инвалидов. Женщина решила, что повар не докладывает мяса, а также относится к клиентам заведения без должного уважения.

В январе даме не понравился завтрак, и она послала повара по матери. Виновнице грозил штраф за оскорбление, но привлечь к ответственности ее не успели: истек срок давности.

Повар потребовал компенсировать моральные и нравственные страдания через суд, который взыскал с его обидчицы пять тысяч рублей.

Теги:
суд скандал повар
freepik.com
 

Последние новости

Зарплаты вологодских рабочих растут быстрей, чем у специалистов IT-сферы
«Северсталь» потерпела второе поражение подряд
В Череповце постоялица дома инвалидов судилась с поваром
Вологодские стипендиаты и победители «Большой перемены» получили награды
Сергей Жестянников заявил об ограничении продажи энергетиков
Глава ВТБ Андрей Костин дал свой прогноз по курсу доллара на ближайшее время
Железнодорожный переезд будет закрыт завтра в Грязовце
Космический «Chery Tiggo 4» уже в продаже.
Проекты трех вологодских предприятий получили статус приоритетных
Свинина под запретом. В рацион школьников в Норильске вмешалась религия