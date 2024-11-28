Зарплаты вологодских рабочих растут быстрей, чем у специалистов IT-сферы

Динамику заработных плат, которые предлагают вологодские работодатели специалистам IT-сферы и рабочим, проанализировали эксперты hh.ru.

Как показал анализ рынка труда в регионе, средний доход ИТ-специалиста достиг 52 тыс. рублей, рабочим в то же время предлагают зарплату порядка 84 тыс. рублей. При этом доход в целом по IT-сфере Вологодской области за год вырос лишь на 16%, а предлагаемые зарплаты для рабочих увеличились сразу на 28%.

Таким образом, зарплатный разрыв между рабочими и айтишниками в регионе сейчас составляет более 30 тыс. рублей в пользу первых.

Также оказалось, что для разного рода рабочих специальностей всё чаще встречаются примеры высокооплачиваемых вакансий, которые в 2-3 раза могут превышать средний доход по сфере. Так, в области на данный момент открыта вакансия для газорезчика 5-6 разряда на зарплату до 220 тысяч рублей, или вакансия для маляра по металлу с предлагаемой зарплатой до 436 тысяч рублей. Есть также вакансия для электросварщика НАКС с зарплатой до 350 тысяч рублей.

Таким образом, найти работу по рабочим специальностям сейчас кратно проще, чем в ИТ-индустрии, - пришли к выводу эксперты hh.ru.