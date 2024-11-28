Глава ВТБ Андрей Костин дал свой прогноз по курсу доллара на ближайшее время

Вчера российский рубль камнем летел в пропасть. В моменте курс доллара на торгах достигал отметки 114 руб, а китайский юань перевалил отметку 15 руб. Последний раз такие курсы мы видели в далеком 2022 году. Как обычно в таких случаях всех россиян волнует вопрос, что же будет с родиной и со всеми нами? К чему следует готовиться.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что переживать не стоит, и ситуация находится под контролем, и рубль еще обязательно укрепиться, об этом пишет издание 1prime.ru.

"Курс доллара сейчас вырос, я думаю, что он стабилизируется на более низком уровне все-таки", - сказал Костин журналистам.

Итоги торгов на закрытии вчерашнего дня дают повод для небольшого оптимизма. После заявления Центробанка о том, что регулятор до конца года прекращает покупать иностранную валюту согласно бюджетного правила, доллар и юань отошли от своих максимальных значений. Юань закрылся на отметке 14,5 руб, а котировки доллара упали до отметки в 107 руб.

Тем временем по данным ЦБ профицит торгового баланса России превышает отметку в 100 млрд. долларов.

Как пишут некоторые трейдеры, в ходе торгов было очевидно, что некоторые участники рынка перед самым заявлением ЦБ продали большой объем валюты, что является признаком инсайдерской торговли. Не мешало бы российским спецслужбам проверить факт девальвации рубля, потому что это выглядит как откровенная финансовая диверсия против российской экономики…

