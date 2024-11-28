В Вологодской области определили производителя самого вкусного молока

Дегустационная комиссия определила производителя самого вкусного молока, которое производится предприятиями Вологодской области. Конкурс прошел на базе предприятия «Северное молоко». В нем приняли участие 26 сельхозпредприятий из 18 округов и районов области.

«Конкурсная комиссия оценивала молоко по вкусу, запаху, цвету, физико-химическим свойствам и другим показателям. Лабораторные исследования и дегустация образцов проводились закрытым способом. Акт кодировки вскрыли только после окончания испытаний и обсуждения результатов», - рассказали в департаменте сельского хозяйства Вологодской области.

По итогам конкурса самым вкусным оказалось молоко, произведенное ООО «Монза» Междуреченского округа, среди фермерских хозяйств победило КФХ Елены Симакиной из Вытегорского района.

Также определены победители по суммарной оценке результатов. Среди сельхозпредприятий 1 место в своих номинациях заняли:

- Колхоз «Южок», Череповецкий район – со средней продуктивностью до 7500 кг;

- СХПК (колхоз) Пригородный «ПЛЮС», Устюженский округ – с продуктивностью от 7501 до 10 000 кг;

- СХПК «Племзавод Майский», Вологодский округ – с продуктивностью свыше 10001 кг.