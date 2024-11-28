«Северсталь» потерпела второе поражение подряд

В матче против тольяттинской «Лады» «Северсталь» не смогла «расколдовать» ворота тольяттинской «Ладвы», хотя почти вдвое перебросала своих соперников 78-40. Кстати, ворота тольяттинцев защищал Владислав Подъяпольский, игравший в «Северстали» два сезона - с 2020 по 2022 годы. Сами же череповчане пропустили по шайбе в каждом периоде, проиграв в итоге со счётом 0:3.

Интересно что все три гола «сталевары» пропускали на старте периода, при этом пробить вратаря гостей хозяевам так и не удалось. Вторую игру подряд зрители в Череповце не дождались заброшенных шайб. Предыдущий матч, сыгранный два дня назад против «Салавата Юлаева», завершился со счётом 0:2.

«С самого начала матч складывался не в нашу пользу. Однако даже этот матч, который шёл с преимуществом «Лады», можно было вытащить за счёт большинства. Но, увы, это невозможно на данный момент для нашей команды», - сказал после игры главный тренер «Северстали» Андрей Козырев.

Этой игрой череповчане завершали домашнюю серию, в которой добыли только две победы в пяти встречах. В целом в ноябре «Северсталь» больше проигрывала чем выигрывала - 3 победы в 9 встречах и с 4 места за месяц опустилась на 7-е.

Следующий матч «Северсталь» проведёт 1 декабря в Омске против «Авангарда», который сейчас балансирует на грани кубковой восьмерки на Востоке.