У Евгения Шулепова после инсульта отнялась речь

Представители Вологды Евгения Шулепова рассказали о последствиях инсульта, который экс-глава Вологды перенес в следственном изоляторе.

По их словам, в результате инсульта у него парализовало правую половину тела, он лишился речи в связи с нарушениями работы мозга. В реанимацию областной больницы он был доставлен в бессознательном состоянии.

«Врачи совершили по факту чудо, проведя оперативно экстренную помощь. Благодаря грамотным действиям врачей у Евгения Борисовича были восстановлены жизненно важные функции, подвижность, вернулась речь. Сейчас он сам может передвигаться, говорить», - говорится на странице Шулепова в соцсетях.

По их словам, в тюремной больнице, куда экс-глава Вологды был переведен из областной больницы, у него нет возможности получить квалифицированную помощь.

«В «десятке» нет ни кардиолога, ни невролога. Нет соответствующего оборудования для обследований. Нет лекарств. Эта больница по факту то же СИЗО, но с возможностью сделать капельницу или укол. Человек с тяжелейшими патологиями сердца и сосудов на второй день после инсульта не может находиться в таких условиях», - уверены представители Шулепова.

Именно поэтому его близкие не исключают повторной атаки и серьезных осложнений.