Сигарета едва не погубила жителя Череповца

В Череповце мужчина едва не погиб от непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне в квартире дома по улице Беляева. Как пояснили в региональном управлении МЧС, мужчина уснул на диване с сигаретой в руке.

От сигареты начал тлеть диван, всю квартиру затянуло дымом. К счастью для мужчины, запах почувствовали соседи, которые вызвали пожарных.