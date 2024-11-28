Сигарета едва не погубила жителя Череповца

В Череповце мужчина едва не погиб от непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне в квартире дома по улице Беляева. Как пояснили в региональном управлении МЧС, мужчина уснул на диване с сигаретой в руке.
От сигареты начал тлеть диван, всю квартиру затянуло дымом. К счастью для мужчины, запах почувствовали соседи, которые вызвали пожарных.
«В квартиру огнеборцам пришлось пробираться через окно. Газодымозащитники успешно вывели мужчину на свежий воздух в спасательном устройстве. Ещё шестеро жителей дома вышли на улицу самостоятельно. От госпитализации череповчанин отказался», - уточнили в управлении МЧС.