Сигарета едва не погубила жителя Череповца

[ Происшествия ]

В Череповце мужчина едва не погиб от непотушенной сигареты. Происшествие случилось накануне в квартире дома по улице Беляева. Как пояснили в региональном управлении МЧС, мужчина уснул на диване с сигаретой в руке.

От сигареты начал тлеть диван, всю квартиру затянуло дымом. К счастью для мужчины, запах почувствовали соседи, которые вызвали пожарных.

«В квартиру огнеборцам пришлось пробираться через окно. Газодымозащитники успешно вывели мужчину на свежий воздух в спасательном устройстве. Ещё шестеро жителей дома вышли на улицу самостоятельно. От госпитализации череповчанин отказался», - уточнили в управлении МЧС.

Теги:
пожар спасатели
 

Последние новости

В Вологде для борьбы с гололедом заготовлено более 13 тысяч тонн реагентов
В Вологодской области определили производителя самого вкусного молока
У Евгения Шулепова после инсульта отнялась речь
Сигарета едва не погубила жителя Череповца
Зарплаты вологодских рабочих растут быстрей, чем у специалистов IT-сферы
«Северсталь» потерпела второе поражение подряд
В Череповце постоялица дома инвалидов судилась с поваром
Вологодские стипендиаты и победители «Большой перемены» получили награды
Сергей Жестянников заявил об ограничении продажи энергетиков
Глава ВТБ Андрей Костин дал свой прогноз по курсу доллара на ближайшее время